Downdetector: россияне пожаловались на сбои в работе Почта Банка

Сбои в работе Почта Банка наблюдаются в пяти российских регионах. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

Больше всего жалоб на проблемы в работе онлайн-сервисов Почта Банка поступило от жителей Амурской и Смоленской областей. Также сбои наблюдаются в Новгородской, Нижегородской и Иркутской областях.

Пользователи чаще всего жаловались на сбои в работе сервиса и мобильного приложения. У некоторых не работает сайт и личный кабинет.

Ранее сбои зафиксировали в работе Вайлдберриз банка. Проблемы наблюдались в пяти регионах РФ.