Доула смерти рассказала о необычных пожеланиях россиян на собственные похороны

Жители России берут пример со своих бабушек и дедушек: будучи еще молодыми, они начинают готовиться к собственной смерти. Психолог, доула смерти, ведущая Death café и волонтер первого московского детского хосписа Анна Половцева рассказала РИАМО, какие необычные просьбы поступают от россиян при подготовке траурной церемонии.

По словам Половцевой, планирование собственных похорон перестало быть редкостью. Россияне по примеру бабушек и дедушек понимают, что жизнь конечна, и начинают готовиться к уходу заранее, не перекладывая эту ответственность на друзей и близких. Например, старшее поколение тоже готовилось к этому событию при жизни. Одна пожилая женщина копила средства на гроб, выбирала наряд для погребения — платье, платок, обувь — и ежегодно проверяла, все ли подходит. Она даже заранее приобрела место для захоронения.

По словам доулы смерти, у нее был клиент, 37-летний Сергей, который занимается созданием настольных игр. Он поделился своим видением собственных похорон.

«Мужчина хочет, чтобы после смерти его тело подверглось кремации. Затем он просит поместить пепел в миниатюрные песочные часы. Речь идет о двухминутном таймере — таком, какие обычно входят в комплекты настольных развлечений. По замыслу Сергея, его потомки будут доставать эту игру на семейных праздниках. Он представляет, как его дети скажут правнукам: „Давайте сыграем партию с прадедушкой“. Такое решение полностью соответствует жизненным принципам разработчика. Для него это способ остаться верным себе даже после смерти», — рассказала Половцева.

По словам доулы смерти, в продаже также появилась необычная книга для подготовки к собственным похоронам. В интернет-магазинах можно найти специальный блокнот — планировщик похорон. Это издание с продуманными вопросами, которые помогают человеку заранее организовать все необходимое.

Зачем планировать свои похороны заранее

Заблаговременное планирование собственных похорон может показаться странной темой — некоторые даже усмехнутся при ее упоминании. Однако такой шаг способен серьезно облегчить жизнь родным в самый тяжелый момент.

Когда умирает близкий человек, родственники переживают сильнейший стресс. Мозг находится в состоянии шока, мыслить здраво становится практически невозможно.

В такой ситуации приходится принимать множество решений. Каждое отнимает последние душевные силы. Хуже того — неуверенность в правильности выбора порождает мучительное чувство вины. Родные начинают корить себя: «Я так любил этого человека, но даже не знаю, в чем он хотел бы быть похоронен. Что я за родственник?».

Заблаговременное обсуждение церемонии прощания снимает эти проблемы. Родным не приходится принимать болезненные решения в состоянии шока. Они могут полностью сосредоточиться на переживании потери и эмоциональной поддержке друг друга.

Пример из практики

Половцева рассказала, что у нее была клиентка, страстная любительница музыки и собирательница винила, которая оставила необычные пожелания. Она хотела, чтобы самую любимую пластинку положили к ней в гроб. Остальную коллекцию просила продать с аукциона на поминках, а вырученные средства направить в благотворительные организации, которые она поддерживала всю жизнь.

Другая девушка мечтала о погребении в элегантном черном наряде от Chanel. При этом она с иронией замечала: «Главное, чтобы к тому моменту оно действительно было маленького размера». Любопытно, что на тот момент ее фигура и так соответствовала всем современным стандартам красоты.

«Еще одна история — о женщине, которая из-за детских психологических травм так и не смогла прожить беззаботное девичество. Воздушные наряды, украшения, пастельные оттенки — все это прошло мимо нее. Поэтому ее завещание было особенным: глянцевый белоснежный гроб с отделкой из кружевной ткани. А на ней — нежное розовое платье, украшенное рюшами и кружевом. То, что было недоступно в жизни, должно было стать ее последним образом», — рассказала психолог.

Церемония прощания

В России проводы покойного традиционно проходят в специальном зале при морге. Регламент таких мероприятий строго ограничен по продолжительности. Тем не менее, существует возможность персонализации церемонии:

Выбор музыкального сопровождения;

Подготовка прощальной речи для распорядителя похорон;

Оформление помещения согласно пожеланиям семьи.

Одна из женщин решила не оставлять последнее слово на откуп родственникам. Она самостоятельно подготовила текст для своих похорон, причем подошла к этому с изрядной долей иронии.

Другой человек выразил пожелание об организации специального помещения для последнего визита. Главное условие — возможность побыть наедине с усопшим, без посторонних глаз.

Одна любительница настольных игр поделилась своим видением идеальных похорон. По ее мнению, современные прощания слишком скоротечны.

Женщина мечтает о необычном ритуале. Она хочет, чтобы перед кремацией ее тело доставили в помещение для поминок. Там ее положат на стол, а гости будут играть в карты прямо рядом с усопшей.

Во время игры присутствующие вспоминали бы яркие моменты из жизни покойной. Разговоры шли бы о ее приключениях и добрых делах. Главное условие — атмосфера должна быть светлой и радостной.

Год скорби: как помочь близким

Психолог отметила, что период переживания утраты растягивается примерно на год. Каждый месяц в день смерти родные вспоминают ушедшего, но часто не знают, как правильно выразить свои чувства.

Интересное решение нашла одна из клиенток психолога. Она подготовила 12 отдельных конвертов — по одному на каждый месяц года. Содержимое каждого конверта включало:

Пакетик чая;

Личную фотографию. Снимки охватывали разные периоды жизни — от детства до зрелости, преимущественно радостные и светлые;

Название любимой песни.

Такой подход позволяет близким каждый месяц вспоминать ушедшего человека в теплой и душевной атмосфере. Женщина заранее подготовила необычный способ, как близкие смогут вспомнить о ней через год после смерти. Она оставила конверт с простыми инструкциями: заварить чай, поставить любимую композицию и посмотреть на ее фотографию.

Этот трогательный жест многое говорит о ее характере. Очевидно, что при жизни она ценила уютные чаепития, была меломанкой и умела с юмором относиться даже к серьезным вещам.

