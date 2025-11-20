сегодня в 03:59

Доцент Петкилев: последняя рабочая неделя 2025 года будет сокращенной

Доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Петр Петкилев рассказал, что последняя рабочая неделя в этом году будет сокращенной и продлится всего два дня, сообщает РИА Новости .

Рабочими днями будут понедельник и вторник. За счет переноса выходных 31 декабря сделали нерабочим днем.

«Праздничное воскресенье, 5 января, было перенесено на среду, 31 декабря», — отметил эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в производственном календаре на 2026 год не будет шестидневных рабочих недель.

