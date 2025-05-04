Доцент Иванова-Швец рассказала, в каком случае пенсия может уменьшиться

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что размер пенсии может уменьшиться при перерасчете, взыскании задолженности и смене места жительства, сообщает агентство « Прайм ».

По словам эксперта, если пенсионер меняет место жительства и переезжает из региона, где региональные доплаты были выше, в регион с меньшими региональными доплатами, то сам размер пенсии не изменится, но доплата может уменьшиться.

Пенсия может снизиться после перерасчета — если пенсионеру неправильно рассчитали условия для назначения пенсии и завысили стаж работы.

Ранее депутат Московской областной думы Анатолий Никитин заявил, что самые высокие пенсии в России смогут получать IT-специалисты, инженеры в нефтегазовой отрасли, пилоты и авиадиспетчеры, а также врачи узкой специализации.

Он отметил, что размер пенсионных выплат напрямую связан с уровнем официальной заработной платы, с которой работодатель производит отчисления в Социальный фонд РФ. Иными словами, чем больше зарплата, тем больше накапливается индивидуальных пенсионных баллов, что, соответственно, увеличивает размер будущей пенсии.