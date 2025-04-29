Стало известно, кто может получить самые большие пенсии в России

Депутат Московской областной думы Анатолий Никитин заявил, что самые высокие пенсии в России смогут получать IT-специалисты, инженеры в нефтегазовой отрасли, пилоты и авиадиспетчеры, а также врачи узкой специализации, сообщает Газета.ru .

Он отметил, что размер пенсионных выплат напрямую связан с уровнем официальной заработной платы, с которой работодатель производит отчисления в Социальный фонд РФ. Иными словами, чем больше зарплата, тем больше накапливается индивидуальных пенсионных баллов, что, соответственно, увеличивает размер будущей пенсии.

Наибольшее количество баллов, которое возможно заработать за год, составляет 10 единиц индивидуального пенсионного коэффициента. Для этого необходимо, чтобы совокупный годовой доход составлял 2,76 миллиона рублей, что эквивалентно ежемесячной заработной плате в размере 230 тысяч рублей до вычета налогов. Превышение этого дохода не окажет дополнительного влияния на отчисления в Социальный фонд, однако всегда можно самостоятельно откладывать деньги на пенсию.

«Самые высокооплачиваемые профессии на сегодняшний день в России — это ИТ-специалисты (средняя зарплата — 200 тыс. рублей), инженеры в нефтегазовой отрасли (в зависимости от региона — от 170 тыс. до 300 тыс. рублей), пилоты и авиадиспетчеры (получают в среднем от 280 тыс. рублей), врачи узкой специализации (от 170 тыс. рублей)», — добавил Никитин.

По его расчетам, если ежегодно набирать максимальное количество баллов (10 ИПК) в течение 35 лет (что является средним трудовым стажем в стране), то общая сумма накопленных баллов составит 350. По словам депутата, при коэффициентах, действующих в 2025 году, пенсия составит около 58 тысяч рублей.

Он подчеркнул, что на размер пенсии влияет не только заработная плата, но и длительность трудового стажа, а также ответственность работодателя в вопросах отчислений в СФР. Поэтому, при выборе профессии, депутат рекомендовал учитывать не только текущий уровень доходов, но и долгосрочные перспективы.

Начиная с февраля 2025 года, средний размер пенсии по России составляет приблизительно 25 тысяч рублей.