По словам главного редактора издания, все гонорары от продаж ее книг без остатка пойдут на благотворительность.

«Я искренне считаю, что это главное из всего, что я сделала и когда-либо сделаю в жизни. Роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет. Каким на самом деле будет конец света — в полном соответствии с библейскими пророчествами. Жанр мне сложно определить. Это и утопия, и антиутопия, и приключения, и фантастика, и немного мелодрамы, куда без нее. Вот вы прочитайте — и определите», — написала она в Telegram-канале «Маргарита Симоньян. Литература и История».

Симоньян подчеркнула, что успешные предзаказы гарантируют увеличение тиража, а это, в свою очередь, означает, что больше денег пойдет на приобретение дронов для российских солдат и поддержку нуждающихся в лечении детей.