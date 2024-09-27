Дошло до Еврокомиссии: Турция и Германия на высших уровнях спорят о донер-кебабе

В Еврокомиссии заявили, что у Германии и Турции есть полгода, чтобы разрешить спор о способе приготовления очень популярного блюда — донер-кебаба, сообщает Infox.ru со ссылкой на журнал The Ecomonist.

Турция настаивает на сохранении традиционного рецепта, а в Германии его уже изменили турецкие рабочие. Два года назад Турция обратилась к Евросоюзу с запросом о защите способа приготовления донера.

Традиционные правила приготовления подразумевают использование только определенных видов мяса — курицы, говядины и баранины, замаринованных и нарезанных особым способом. Телятина и индейка по этому рецепту не разрешены.

В Германии часто нарушают принятые в Турции нормы. Немцы, начиная с 70-х годов, блюдо серьезно модифицировали, добавляя в донер питу, капусту, салат и соусы. В Турции же кебаб принято подавать в лаваше или на рисовой подложке с картофелем фри, острым перцем или помидорами.