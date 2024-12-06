Дошколятам Подмосковья объяснили, зачем нужны световозвращатели на одежде

В дошкольном отделении № 3 МБОУ «Лицей № 3» городского округа Дзержинский госавтоинспектор провел беседу с воспитанниками на тему соблюдения правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание уделялось правилам безопасного перехода проезжей части, необходимости использования пешеходами световозвращающих элементов на верхней одежде. Сегодня такие элементы — это не только дань моде, но и обязательный атрибут безопасности на дороге, так как помогают водителю заметить пешехода на проезжей части в темное время суток.

Еще ребятам рассказали о правилах безопасной поездки в автотранспорте и безопасного поведения на внутридворовых территориях.

А чтобы юным участникам дорожного движения проще было запомнить полученную информацию, беседа была построена в игровой форме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.