Дорого и жарко: уроженка Хабаровска раскрыла правду о жизни в Майами

Перебравшаяся из России в США уроженка Хабаровска Дарья Куниловская заявила, что Майами — совсем не тот райский уголок, каким может казаться со стороны: там очень дорого жить и непривычный климат, сообщает «Царьград».

«Сейчас я четко понимаю, что-то, что в Москве казалось мне стрессом, — полнейшая ерунда. Потому что в Америке ты только просыпаешься, а уже должен кому-то минимум 100 долларов. И ты в этом постоянно варишься, нон-стоп», — рассказала девушка.

По ее словам, в месяц в Майами необходимо зарабатывать как минимум 5 тыс. долларов, и это только базовые потребности: продукты и жилье, а также нечастое посещение концертов или ресторанов. За свою первую квартиру-студию Дарья платила 2,8 тыс. долларов, на питание уходит около 1,5 тыс. долларов, то есть более 145 тыс. рублей.

При этом, дороже всего в Майами обходятся свежие овощи: салат будет стоить минимум 12 долларов, свыше 1 тыс. рублей.

Посетовала эмигрантка и на непривычный для русского человека климат: для нее оказались некомфортными вечные лето и жара, а также отсутствие смены сезонов.