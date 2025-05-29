Дороги и дворы завалило снегом: зима неожиданно вернулась в Хакасию

На юге Красноярска и в Хакасии внезапно наступила зима всего за два дня до прихода лета. Жители массово публикуют видеозаписи с заснеженными дорогами и дворами, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что снег засыпал зеленые деревья. Многие показывают свои огороды и дворы.

За четыре дня до лета снегом завалило и Новосибирск. Местные жители лепили снеговиков и достали зимние куртки. Они также охотно снимали на фото и видео разгул снежной стихии.

Ранее Тишковец предупредил, что 28 и 29 мая в Москве индекс ультрафиолетового излучения будет колебаться от 5 до 6 единиц. Это высокий уровень, который представляет опасность для здоровья человека.