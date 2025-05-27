Лепят снеговиков: Новосибирск занесло снегом за 4 дня до лета

Новосибирск засыпало снегом за 4 дня до начала лета

В Новосибирске за 4 дня до наступления лета выпал снег. Улицы города замело, сообщает Baza .

Погода в Новосибирске сильно колеблется. Несколько дней назад в городе было 30 градусов тепла. А во вторник резко похолодало, начал идти снег.

Местные жители лепят снеговиков и достают зимние куртки. Они также охотно снимают на фото и видео разгул снежной стихии. Так, на одной из записей видно, что снег валит крупными хлопьями. Он припорошил зеленеющую на газонах траву.

Один из жителе Новосибирска написал на снегу «27 мая 2025 года», сфотографировал это и выложил в Сеть.

Там временем до наступления лета осталось 4 дня.