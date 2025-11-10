Дональд Трамп представил новый бальный зал Белого дома в соцсетях

сегодня в 01:48

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал в своем аккаунте Truth Social главный вход в новый бальный зал Белого дома, сообщает РИА Новости .

Строительство ведется в рамках масштабной реновации восточного крыла.

Как ранее сообщалось, проект финансируется лично Трампом и группой «доноров-патриотов», а работы начались в сентябре с планом завершения к концу текущего президентского срока.

Инициатива призвана решить давнюю проблему отсутствия в Белом доме специализированного помещения для официальных приемов — ранее масштабные мероприятия проводились на открытой площадке у здания администрации.