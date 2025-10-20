В Белом доме началась масштабная реконструкция по инициативе Трампа

сегодня в 23:07

В Вашингтоне начались работы по демонтажу части Восточного крыла Белого дома, сообщает kp.ru .

Реконструкция инициирована президентом Дональдом Трампом, который ранее неоднократно жаловался на недостаток площадей для приема гостей.

На месте демонтируемых помещений планируется возвести новый бальный зал площадью 8,4 тысячи квадратных футов. Проект стоимостью 200 миллионов долларов финансируется из личных средств Трампа, а не из государственного бюджета.

Это первая масштабная перестройка резиденции с послевоенного периода, когда реконструкцию проводил президент Гарри Трумэн. Работы выполняются с применением тяжелой строительной техники.