Домодедовцы собирают «Коробку храбрости» для маленьких пациентов онкоцентра

Жители Домодедова присоединились к доброй акции по сбору подарков для детей, проходящих лечение в онкологическом центре имени Н. Н. Блохина. Инициатором благотворительного проекта выступила Общественная палата городского округа. Уже в пятницу коробки, наполненные игрушками, книгами и канцелярскими принадлежностями, отправятся в Москву, чтобы порадовать маленьких пациентов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Такие «коробки храбрости» устанавливают в больницах, чтобы поддержать детей после сложных процедур — уколов, пункций или химиотерапии. Каждый ребенок может выбрать себе подарок в знак храбрости и тем самым легче перенести лечение.

«Мы благодарны всем родителям, педагогам и предпринимателям, которые откликнулись на наш призыв. Благодаря им уже собрана первая партия коробок, и мы видим, как откликается весь город», — рассказала член Общественной палаты Домодедова Юлия Живова.

Особой популярностью, по словам организаторов, пользуются книги — для малышей, школьников и подростков. К сбору присоединились образовательные учреждения, волонтерские объединения и неравнодушные жители.

«Помогая другим, мы помогаем и себе. Важно не потерять способность сострадать, зажигать в себе и в других людях огонек доброты», — отметил заместитель председателя Общественной палаты округа Сергей Еприкян.

Организаторы уверены: акция станет регулярной. Ведь такие простые подарки способны подарить детям улыбку, веру в добро и силы для борьбы с болезнью.

