Домодедовские депутаты-единороссы рассказали о своей деятельности в прошлом году

Депутаты совета депутатов, члены депутатского объединения партии «Единая Россия» Игорь Никитин, Лариса Попкова и Александр Оспищев провели отчеты в микрорайоне Авиационный. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В депутатской работе анализ служит инструментом оценки эффективности. Так, в прошлом году депутаты провели анализ работы депутатского объединения партии «Единая Россия». Учитывая выявленные аспекты, партийцы решили обратить должное внимание на приемы граждан и информирование о деятельности в социальных сетях.

Игорь Никитин рассказал о реализации народной программы партии «Единая Россия» в Домодедове. В 2021 году в нее вошли наказы жителей городского округа Домодедово. Более 96% из них уже реализованы.

«В 2024 году проведено 12 собраний депутатского объединения партии. Совместно с коллегами-единороссами работали с бюджетом городского округа Домодедово, даны рекомендации о включении мероприятий по выполнению наказов жителей. В прошлом году в Домодедове построены детский сад и второй блок школы № 12, капитально отремонтированы 2 школы. В рамках реализации наказов и партпроекта „Безопасные дороги“ отремонтированы 10,6 километров муниципальных дорог», — заявил депутат.

По словам Ларисы Попковой, здравоохранение в Домодедове развивается динамично, отвечая на растущие потребности населения.

«Благодаря поддержке партии „Единая Россия“ в округе ведется постоянная модернизация системы здравоохранения: закупка оборудования, капитальные ремонт и строительство медучреждений. Каждый день к команде Домодедовской больницы обращаются сотни пациентов», — добавила Попкова.

Александр Оспищев отметил, что особое внимание уделяется поддержке бойцов, выполняющих задачи специальной военной операции, и их семей.

«Депутатское объединение партии „Единая Россия“ в совете депутатов оказывает помощь участникам СВО, их семьям и жителям освобожденных территорий. За домодедовским депутатским корпусом закреплены более 600 семей защитников Отечества. Необходимое внимание на встречах с семьями бойцов уделяется информированию о доступных мерах социальной поддержки на региональном уровне и алгоритме их оформления. Комплекс мер поддержки для бойцов и их семей в Московской области включает в себя различные льготы и выплаты, психологическое и юридическое сопровождение, помощь в трудоустройстве, обучении и многое другое», — прокомментировал единоросс.

В 2025 году микрорайон Авиационный продолжит преображаться. Здесь будет проведен капитальный ремонт третьего здания Востряковского лицея № 1, комплексное благоустройство дворов на улицах Жуковского и Ильюшина, реконструкция тепловой сети котельной «Авиационная», ремонт 31 подъезда МКД, модернизация очистных сооружений и открытие физкультурно-оздоровительного комплекса.

Народные избранники поблагодарили местный актив за взаимодействие и поддержку, выразили признательность за активную гражданскую позицию и обратную связь. Благодаря совместным усилиям депутатов и жителей удалось реализовать ряд важных социальных проектов, улучшить инфраструктуру и повысить качество жизни граждан в городском округе Домодедово.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.