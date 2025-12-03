Дома или в путешествии: петербуржцы рассказали, как отметят Новый 2026 год

Согласно исследованию, проведенному аналитиками «Авито» среди жителей Санкт-Петербурга, были выявлены их предпочтения относительно празднования Нового года и ключевых атрибутов праздника, сообщает «Бриф24» .

Петербуржцы по-прежнему рассматривают Новый год как семейный праздник и заранее готовятся к праздничной ночи, планируя провести ее в основном в домашней обстановке. Аналитические данные показывают устойчивый интерес к праздничному декору, традиционным блюдам и заблаговременному распределению финансов.

Приблизительно 90% опрошенных планируют торжественно встретить наступление 2026 года: большая часть намеревается провести новогоднюю ночь в семейном кругу дома, в то время как отдельные горожане отдают предпочтение отдыху за городом, путешествиям или посещению городских мероприятий. Представители пресс-службы компании отметили, что более молодые участники опроса чаще склоняются к нестандартным формам празднования.

Согласно результатам исследования, 89% жителей города начинают подготовку к празднику заранее. Петербуржцы с энтузиазмом приобретают украшения, елочные игрушки, праздничный текстиль и элементы для сервировки стола. Треть опрошенных собирается обновить рождественскую ель, а 39% — дополнить атмосферу хлопушками и гирляндами. Молодежь проявляет повышенный интерес к праздничным образам и находится в поиске тематической одежды.

Руководитель категории «Мебель и интерьер» Никита Ткачев отметил, что россияне создают праздничное настроение посредством декораций, знакомых вкусов и заранее подготовленных украшений. Также он подчеркнул увеличение спроса на елочные игрушки из стекла, ассоциирующиеся с теплыми воспоминаниями детства.

Средний предполагаемый бюджет на празднование составляет около 17 тыс. рублей, при этом многие стремятся к более экономичным затратам. Главные атрибуты Нового года остаются неизменными: елка, украшения, традиционные блюда, мандарины. Кроме того, горожане считают важной составляющей праздника общение с семьей и друзьями, обмен подарками и просмотр новогодних фильмов, способствующих созданию особой атмосферы.

