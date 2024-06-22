Дом моды продолжит работать после смерти Егора Зайцева — вдова
Вдова Зайцева-младшего заявила о продолжении работы Дома моды
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Екатерина Ромашкина, вдова единственного наследника Вячеслава Зайцева Егора, отметила, что Дом моды знаменитого модельера продолжит работу после смерти ее мужа, сообщает SHOT.
На данный момент неизвестно, кто будет им руководить. В право на наследство вступили Ромашкина и две дочери Зайцева-младшего, которому принадлежало 78% компании.
Друживший с Егором певец Юлиан отмечал, что Дом моды кутюрье должен функционировать как музей.
В подмосковном Щелкове в субботу простились с сыном модельера Вячеслава Зайцева Егором. Он скончался 19 июня от онкологии. Зайцеву-младшему было 64 года.