Прощание с единственным сыном модельера Зайцева Егором прошло в Щелкове

В подмосковном Щелкове простились с сыном модельера Вячеслава Зайцева Егором. На траурную церемонию пришли сотни людей, в том числе байкеры из движения «Ночные волки» и певец Юлиан, сообщает SHOT.

По словам Юлиана, здоровье наследника известного модельера подкосили вбросы различных людей, которые пытались претендовать на наследство его отца. Зайцев-младший год после смерти модельера пытался спасти его Дом моды от долгов.

Сам Юлиан переписывался с Егором две недели назад. Тот ему писал, что «все будет хорошо».

Егор Зайцев скончался 19 июня. Долгое время единственный сын Вячеслава Зайцева страдал от онкологии. Зайцеву-младшему было 64 года.