«Должны и будем»: главком ВСУ Сырский анонсировал новое украинское наступление

сегодня в 20:17

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о подготовке к новому украинскому наступлению, сообщает Mk.ru .

При этом главком ВСУ не уточнил сроки и цели предстоящего наступления.

«Победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Должны и будем», — сказал Сырский.

Ранее Сырский доложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о самом тяжелом направлении для ВСУ. По словам Зеленского, главная цель курской операции — «максимально уничтожить российский потенциал в приграничье».