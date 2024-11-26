«Должны и будем»: главком ВСУ Сырский анонсировал новое украинское наступление
Главком ВСУ Сырский заявил о подготовке нового украинского наступления
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о подготовке к новому украинскому наступлению, сообщает Mk.ru.
При этом главком ВСУ не уточнил сроки и цели предстоящего наступления.
«Победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Должны и будем», — сказал Сырский.
Ранее Сырский доложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о самом тяжелом направлении для ВСУ. По словам Зеленского, главная цель курской операции — «максимально уничтожить российский потенциал в приграничье».