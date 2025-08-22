Должностное лицо ООО «Герофарм» оштрафовали за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении руководителя отдела по связям с общественностью ООО «Герофарм» на сумму 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступили обращения относительно распространения рекламы лекарственного препарата в ходе проведения гала-ужина во время музыкального фестиваля.

По результатам рассмотрения обращений управление возбудило дело по признакам нарушения части 8 статьи 24 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ООО «Герофарм» к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.