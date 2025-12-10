Долина заявила в суде, что спорная квартира была ее основным местом жительства

Певица Лариса Долина в суде заявляла, что квартира в Москве, деньги от продажи которой она передала мошенникам, была основным местом жительства артистки и ее семьи, сообщает РИА Новости .

В документах отмечается, что «в отношении нее на протяжении нескольких месяцев совершались мошеннические действия, которые в итоге привели к утрате права собственности на квартиру, являющуюся основным местом жительства для нее и членов ее семьи».

Летом 2024 года Долина заявила, что ее обманули аферисты, заставив продать квартиру в центре Москвы. Мошенники обрабатывали певицу на протяжении 4 месяцев. Чтобы «сохранить деньги», Долиной порекомендовали отправить их на безопасные счета. Для этого деньги, часть из которых, — от продажи имущества, нужно было передать курьеру. Суммарный ущерб оценивается в минимум в 317 млн рублей.

Четверых мошенников поймали и отправили в колонию на 4-7 лет. Каждому выписали штраф на 900 тыс. рублей.

При этом Долина оспорила сделку купли-продажи в суде. В марте Хамовнический суд Москвы восстановил право собственности певицы. После этого Лурье, купившая жилье, оказалась и без денег, и без квартиры. Мосгорсуд и Второй кассационный суд не стали отменять вердикт. Затем Лурье пошла в Верховный суд. Заседание пройдет 16 декабря.

