Долина подняла цену за выступление на корпоративах из-за скандала с мошенниками

Певица и народная артистка РФ Лариса Долина подняла стоимость своих выступлений на корпоративах в 2,5 раза из-за скандала с украинскими мошенниками, сообщает Mash .

Теперь за работу на корпоративе певица объявила стоимость в 4 млн рублей против 1,5 млн рублей, которые были весной.

Ранее широко обсуждался обман певицы злоумышленниками. Сейчас ее муж контролирует концертный график и сам рассматривает предложения о корпоративах. Возможно, семья так планирует поправить свое финансовое положение.

Многие после инцидента полагали, что артистка какое-то время не будет выступать, но получилось ровно наоборот.

Долина ранее призналась, что стала жертвой мошенников, которые некоторое время звонили ей от имени силовиков, а потом уговорили продать квартиру и положить деньги якобы на безопасный счет. Часть средств она перевела сама, а часть передала женщине, которую позднее задержали и арестовали.