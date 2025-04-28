Долгожданное открытие музея «Зарайская Баранка» состоится 1 мая

1 мая 2025 года в Зарайске состоится открытие музея «Зарайская Баранка». Музей откроется с 11:00 до 18:00 в рамках Дня открытых дверей, где посетителей ждут не только увлекательные истории о старинном доме, но и ароматный чай из самовара, а также знаменитые зарайские баранки, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Как отметили руководители проекта, программа мероприятий будет насыщенной и разнообразной. С 2 по 4 мая в музее пройдут театрализованные экскурсии с чаепитием, которые начнутся в 12:00, 14:00 и 16:00. Каждая экскурсия продлится 55 минут и рассчитана на группы до 15 человек.

«Хозяева дома будут рассказывать о том, как появилась баранка. Это не просто экскурсия, а интерактивная „сценка“, в которой гости становятся участниками событий», — рассказали организаторы.

Для записи на театрализованные экскурсии необходимо позвонить по телефону +7 (495) 220-82-52. Музей расположен по адресу: г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 6.

Кроме того, в официальном сообществе «Зарайской баранки» во ВКонтакте опубликован график работы на май. Музей будет работать в ограниченном режиме с 8 по 11 мая, а с 12 мая «Зарайская баранка» начнет функционировать ежедневно с 10:00 до 18:00.

Помимо знаменитых баранок, Зарайск предлагает и другие гастрономические бренды. Например, «Коврижечная» с зарайской коврижкой, расположенная по адресу ул. Советская, д. 4/7, и сыроварня «Впечатляющий Зарайск» на ул. Советской, д. 7А, где можно найти широкий ассортимент фермерских продуктов.

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