Долголеты Подмосковья представили блюда на гастрофестивале «Вкусные истории»

Лето — время ярких мероприятий в Подмосковье. Одним из таких событий стал гастрономический фестиваль «Вкусные истории» в городе Талдом. Кулинарное направление пользуется особой популярностью среди участников программы «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Действуют клубы, где участники готовят разные, а главное, полезные блюда, делятся рецептами с друзьями, общаются и проводят время за любимым занятием.

Работы конкурсантов оценивало жюри и гости фестиваля.

Победителем в номинации «Выпечка» стала дмитровчанка Татьяна Ловцова. Она рассказала, что всегда с большим удовольствием участвует в кулинарных конкурсах и фестивалях.

«Вместе со своей командой приготовила вкуснейшую выпечку. Долго экспериментировали, чтобы удивить не только жюри, но и всех гостей новым и необычным звучанием любимых пирогов», — отметила участница.

Кулинария — это не только процесс приготовления пищи, но и своего рода медитация: концентрация на процессе, совместная работа и общение помогают людям старшего поколения отвлечься, забыть о проблемах и переживаниях.

В рамках проекта губернатора Подмосковья «Активное долголетие» женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет помещают бесплатно творческие занятия, спортивные мероприятия и экскурсии.

Ближайший клуб «Активное долголетие» можно найти на портале. Здесь же доступно расписание интересующих занятий и запись на них.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.