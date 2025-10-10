Долголеты Орехово-Зуевского округа приняли участие в тренировке по мотокроссу

Участники проекта «Активное долголетие» из Орехово-Зуевского округа прошли мастер-класс по мотокроссу под руководством Юлии Беловой, чемпионки России и многократного призера всероссийских соревнований. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После инструктажа по технике безопасности и знакомства с особенностями кроссовых мотоциклов участники «Команды А» вышли на тренировочную трассу. Детский восторг и смех сопровождали долголетов весь мастер-класс.

«Это бешеный адреналин, хотя и страшно. В юности мы ничего не боялись и рисковали постоянно, а теперь в первую очередь — безопасность. Спасибо Юлии. Мне очень понравилось, хочется повторить», — поделилась Ирина Хамзина.

В завершение участники поблагодарили Юлию Белову и пригласили ее на чаепитие в социальный центр «Орехово-Зуевский».

«Благодарим за содействие проекту Председателя Совета депутатов округа, члена партии „Единая Россия“ Александра Бабаева», — отметили в социальном центре «Орехово-Зуевский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.