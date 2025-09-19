Долголеты Орехово-Зуева приняли участие в областном спортивном фестивале

сегодня в 13:58

«Жить здорово» — под таким названием в Павловском Посаде 18 сентября прошел спортивный фестиваль, объединивший участников проекта «Активное долголетие» из разных уголков Подмосковья. В стороне не остались и пенсионеры из Орехово-Зуева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для участников мероприятия были организованы тематические площадки: зумба, латино, йога на свежем воздухе, настольный теннис, петанк, спортивные эстафеты и другие. Ярким событием фестиваля стала массовая зарядка с тренером Владимиром Плетневым.

Участники «Активного долголетия» из социального центра «Орехово-Зуевский» вернулись с призами: Наталья Шаробарова — лучший игрок по настольному теннису, Римма Алимова — самая меткая участница игры дартс, Павел Симонов — самый возрастной участник фестиваля, 81 год.

Команда ореховозуевцев также была награждена дипломом за активное участие в фестивале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.