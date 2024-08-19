Долголеты из Истры приняли участие в занятиях живописью

В рамках клуба «Активное долголетие» представители «серебряного возраста» с удовольствием продемонстрировали свои творческие навыки. В распоряжении долголетов было все необходимое: гуашь, акварель, палитра и кисточки, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участники рисовали пейзажи. Благодаря пройденному занятию долголеты потренировали свою память и мелкую моторику.

Все желающие женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет могут присоединиться к клубу «Активное долголетие». Клуб находится по адресу: г. Истра, ул. Ленина, 19а. Занятия бесплатные.

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