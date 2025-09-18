Долголеты из 16 округов собрались на фестивале «Золотое творчество» в Балашихе

17 сентября Дворец культуры Балашихи стал центром притяжения любителей прекрасного. Гостей и участников из 16 муниципальных образований Московской области (Коломны, Каширы, Черноголовки, Шатуры, Пушкино, Королева, Реутова, Люберец, Домодедово, Егорьевска, Ленинского, Орехово-Зуево, Воскресенска, Зарайска, Раменского и Балашихи) тепло встретили на ежегодном Арт-Фестивале «Золотое творчество. Осень — художник вдохновения». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Для всех желающих были организованы творческие мастер-классы, выставка живописных, прикладных и флористических произведений искусства.

Фото-зона и интерактивная площадка позволили каждому почувствовать себя частью творческого процесса, а яркая ярмарка-продажи подарила уникальную возможность приобрести изделия ручной работы.

Завершил насыщенную программу великолепный концерт с участием талантливых творческих коллективов и активных участников проекта «Активное долголетие».

Фестиваль еще раз подтвердил, что искусство — это универсальный язык, способный объединять людей разных возрастов и профессий, дарить вдохновение и радость созидания. Организаторы благодарят всех участников и гостей за создание незабываемой атмосферы творчества и вдохновения.

