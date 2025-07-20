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Долг компании Google по решениям российских судов достиг почти 27,3 млрд рублей

Долг американской компании Google LLC по штрафам и иным взысканиям российских судов составила почти 27,3 млрд рублей, сообщает ТАСС .

«Общая сумма долга, который взыскивают приставы с американской компании, составляет более 27 290 635 228 рублей», — отмечается в материалах дела.

Исполнительные производства в отношении Google по поступившим из судов актам открыты в 2021–2025 годах.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сказал, что для «оживления» YouTube компания Google должна вернуться в РФ, заплатить штрафы и начать техническое обновления. По его словам, площадка начала медленно «умирать» в РФ в технологическом плане.

Горелкин добавил, что трафик платформы снизился на треть.