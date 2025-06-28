Горелкин: чтобы «оживить» YouTube, компания Google должна заплатить штрафы

сегодня в 11:04

Для «оживления» YouTube компания Google должна вернуться в Россию, заплатить штрафы и начать техническое обновление. Об этом заявил первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин, сообщает РИА Новости . РИА Новости

По словам депутата, YouTube начинает медленно «умирать» в России в технологическом плане. Трафик платформы упал примерно на треть, падение продолжается.

Горелкин отметил, что замедление YouTube позволило развить отечественные видеохостинги. Депутат надеется, что российские платформы смогут конкурировать даже с американскими монополистами.

Чтобы платформа вновь заработала, Google должна начать технологическое обновление своей CDN-сети в России. Но прежде ей нужно заплатить все штрафы.

Российский суд несколько раз штрафовал Google LLC. Так, недавно компании назначили штраф в размере 200 тыс. рублей за уклонение от исполнения административного наказания. Всего долг Google в РФ составил более 21,5 млрд руб.