Документальный фильм «Полюбить океан» показывают в столичном «Москвариуме»

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» показал новый формат представлений на водной сцене. Документальная лента «Полюбить океан» раскрывает роль Мирового океана в жизни человека, освещая захватывающие факты о морских созданиях. Зрители могут не только расширить свои познания о подводном мире, но и познакомиться с обитателями «Москвариума». Показы фильма стартовали 14 февраля.

Этот новый формат мгновенно перенесет зрителей из центра Москвы в ледяную Арктику, а затем — к теплым тропическим рекам, демонстрируя интересные сведения о морских обитателях в доступной и увлекательной форме. Зрители узнают, зачем киты «поют», как нерпы оказались в озере Байкал, не имеющем выхода к морю, чем отличаются морские львы от других млекопитающих, как общаются китообразные.

Участие дельфинов, живущих в «Москвариуме», и уникальные спецэффекты, такие как ледяной арктический ветер, брызги океанических волн, кинетическое северное сияние, водный занавес и снежная буря, сделают погружение в сюжет еще более захватывающим.

Помимо образовательной составляющей, фильм стремится обратить внимание зрителей на актуальные экологические проблемы и напомнить о необходимости бережного взаимодействия с водной средой.

Заместитель гендиректора Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер рассказала, что Мировой океан имеет колоссальную ценность — он влияет на климат, производит кислород, поглощает углекислый газ, является источником пищи для миллионов людей и домом для бесчисленных видов. Внимание к состоянию подводного мира — это забота о благополучии всех жителей Земли.

«Мы стремимся донести тезис о важности охраны и защиты морской среды до широкой аудитории, ведь только объединив усилия и научные знания, мы сможем сохранить Мировой океан для будущих поколений», — подчеркнула она.

Специалисты центра, включая гидробиологов, ихтиологов, ветеринаров и биохимиков, проводят исследования, направленные на восстановление популяций морских животных, их реабилитацию и возвращение в естественную среду обитания. Данные, полученные в ходе исследований, являются ценными для ученых и помогают разрабатывать эффективные стратегии сохранения морских обитателей и их экосистем.