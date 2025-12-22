Доктора отправили в тюрьму строгого режима за лапанье своих пациенток

Как пишет Telegram-канал, 67-летний врач 30 лет пользовался своим положением и обследовал груди своих пациенток, при этом на консультацию они обращались совсем по другим причинам.

Парень одной из пациенток напал на врача. Нападавшего осудили, но это стало поводом для расследования, в ходе которого выяснилось, что принудительный скрининг получили как минимум 60 жертв, в числе которых есть и подростки.

Сам доктор заявил, что не имел злого умысла, а просто был «одержим» обследованием на рак груди. Однако суд признал его виновным в сексуальном насилии и приговорил к 4 годам тюремного заключения, 3 из которых — условно. При этом его лишили права заниматься своей профессией и обязали выплатить пострадавшим девушкам ущерб в несколько тысяч евро.

Ранее сообщалось, что дети, которые обвинили молодую учительницу из Санкт-Петербурга в домогательствах, сделали это из мести. Мать педагога утверждает, что пострадавшие школьники — «два дружка с сомнительной репутацией».

