Доход бюджета от штрафов за нарушения в подмосковных лесах увеличился на 25%

Сотрудники комитета лесного хозяйства Московской области и подведомственных организаций ведут активную работу по взысканию наложенных штрафов за административные правонарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, за текущий год поступление денежных средств от уплаченных гражданами и юридическими лицами штрафов в бюджет возросло более чем на 25% процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за истекший период обеспечено взыскание более 59 млн рублей штрафов.

Наибольшее количество денежных средств направлено в бюджет за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, самовольное занятие лесных участков и незаконную рубку или повреждение лесных насаждений.

Взыскание штрафов является одной из наиболее действенных мер для предотвращения и пресечения противоправной деятельности на территории подведомственного Мособлкомлесу государственного лесного фонда.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.