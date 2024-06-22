Дочь скончавшегося от рака Зайцева-младшего «почернела» у гроба отца

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MK.ru: дочь Егора Зайцева плакала у его гроба, не переставая

В соборе Троицы Живоначальной в Щелкове отпели единственного сына модельера Вячеслава Зайцева Егора. Его старшая дочь Маруся плакала у гроба отца, не переставая, сообщает сайт МK.ru .

При жизни отец и дочь были очень близки. Сейчас друзья Егора всячески поддерживают его наследницу.

«Маруся, мы тебя не оставим», — приобняв Марусю, сказала подошедшая девушка. В ответ ей молча кивнули.

На похоронах наследника известного модельера присутствовали его супруга Екатерина, две дочки, друг семьи Вадим Хусаинов, певец Юлиан и несколько сотен байкеров.

Похоронили Егора Зайцева на местном Жегаловском кладбище рядом со знаменитым отцом.

Егор Зайцев скончался 19 июня. Долгое время единственный сын Вячеслава Зайцева страдал от онкологии. Зайцеву-младшему было 64 года.