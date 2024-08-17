Дочь подвергшегося издевкам ВСУ пенсионера узнала отца на видео в Сети

Дочь пенсионера Александра Григорьева, над которым издевались бойцы ВСУ по Суджей, узнала своего отца на новом видео в Сети, опубликованном МВД Украины, пишут « Известия ».

На кадрах ее отец показывает уже недействительный паспорт, который у него был, когда он вернулся из Донбасса в 2014 году. Она отметила, что у него давно российский паспорт.

«Его он никогда не забирал, он валялся там в доме никому не нужный. Где он его нашел, я не знаю. У него [давно новый] паспорт, он россиянин. А этот паспорт был в Гоголевке, получается», — сказала женщина.

По ее словам, она рада, что ее отец жив, у нее появилась надежда, что что она еще сможет с ним воссоединиться.

Ранее стало известно, что пенсионер, над которым издевались бойцы ВСУ в Судже Курской области, был беженцем из Макеевки, который покинул Донецкую Народную Республику в 2014 году из-за обстрелов киевского режима.

Пропавший в Судже 73-летний Александр Григорьев, над которым издевались бойцы ВСУ, пародируя немецкий акцент, в прошлом был шахтером. Он всю жизнь проработал на донецком направлении, а решение о переезде принял в 2014 году, когда ВСУ начали обстреливать регион.

Григорьев вместе с семьей переехал в село Гоголевка Суджанского района Курской области, где жил с дочерью и ее мужем. Супруга мужчины скончалась за два года до вынужденного переезда.

Ранее в Сети распространилось видео, на кадрах которого двое бойцов ВСУ издевались над пенсионером. Один из них надел каску СС и кричал пожилому мужчине с немецким акцентом: «Эй, русский Иван! Иди пей водка». Позднее у становили личность украинца в каске, им оказался 38-летний Василий Данилюк из Городенка Ивано-Франковской области.