Дочь Анастасии Заворотнюк объявила о своей беременности

Анна Заворотнюк опубликовала в Сети серию фотографий, на которых видно ее округлившийся живот. Дочь покойной звезды сериала «Моя прекрасная няня» прокомментировала кадры всего тремя словами — «очень ждем тебя». На каком сроке беременности находится Заворотнюк-младшая, не уточняется. Пол будущего ребенка пока также неизвестен.

Анна Заворотнюк замужем за бизнесменом Тимуром Исмаиловым с 2022 года. По словам самой Анны, в отношениях пара находится восемь лет, но законно — всего два. Исмаилов поддерживал супругу в один из самых трагичных дней ее жизни — в день похорон Анастасии Заворотнюк, ее матери.

Подписчики Анны Заворотнюк отреагировали на новость о скором пополнении в звездном семействе радостью и поздравлениями. Некоторые фолловеры с грустью подмечали, что Анастасия Заворотнюк не дожила до радостной новости всего полгода.

Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года после длительной борьбы с раком мозга, который в итоге оказался сильнее. Летом 2024 года Анна Заворотнюк опубликовала уникальное фото покойной матери, назвав ее «любимой».