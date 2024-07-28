«Любимая моя»: дочь Заворотнюк показала уникальный снимок мамы в синей шляпе
Дочь Анастасии Заворотнюк показала уникальный архивный снимок мамы
Фото - © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещен на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyk
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своих соцсетях поделилась уникальной архивной фотографией мамы, сообщает Life.ru.
На снимке звезда «Моей прекрасной няни» изображена в синей шляпе.
«Любимая моя», — подписала фотографию Анна.
Дочь артистки уточнила, что снимок был сделан 24 июля несколько лет назад.
Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года, ей было 53 года. Причиной смерти стала онкология, с которой она начала бороться через год после рождения младшей дочери Милы. Звезду похоронили на Троекуровском кладбище.