«Любимая моя»: дочь Заворотнюк показала уникальный снимок мамы в синей шляпе

На снимке звезда «Моей прекрасной няни» изображена в синей шляпе.

«Любимая моя», — подписала фотографию Анна.

Дочь артистки уточнила, что снимок был сделан 24 июля несколько лет назад.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года, ей было 53 года. Причиной смерти стала онкология, с которой она начала бороться через год после рождения младшей дочери Милы. Звезду похоронили на Троекуровском кладбище.