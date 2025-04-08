Добровольцев, воевавших более 6 месяцев, освободят от призыва в РФ

Добровольцев, участвовавших в боевых действиях не меньше полугода, освободят от призыва в РФ. Такие поправки в закон одобрила ко второму чтению Госдума .

Также от призыва освобождаются отслужившие в ВС ДНР, воинских формированиях и органах ДНР. Таким же правом наделяются лица, отслужившие в народной милиции, воинских формированиях и органах ЛНР.

От призыва освободят и граждан, которые участвовали в боевых действиях более полугода, начиная с 11 мая 2014 года.

Кроме того, в законопроекте сказано, что участники добровольческих формирований получат отсрочку от призыва на службу. Их освободят от военных сборов.

В Госдуме напомнили, что призывная кампания проводится два раза в год — весной и осенью.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Он пройдет с 1 апреля по 15 июля.