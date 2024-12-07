«До последнего патрона»: в США рассказали об оружии для Украины

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что деньги и боеприпасы из США, переданные Киеву, оказываются далеко не только на фронте, сообщает РИА Новости .

По его словам, военным приказали перевести примерно 5 млрд долларов, включая стоимость оборудования и боеприпасов, к 5 января. При этом Макгрегор уверен, что половина денег будет украдена и переведена в иностранные банки.

«Что касается оружия, то можно предположить, что от трети до половины его окажется на черном рынке», — написал он в соцсети Х.

Он также выразил уверенность в том, что на Украине «до последнего патрона» будет поддерживаться организованное преступное государство.

Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий рассказал, что администрация пока еще действующего президента США Джо Байдена, чувствуя ускользающую из рук власть, показывает беспрецедентное упорство в поддержке режима президента Украины Владимира Зеленского и по итогу спускает деньги налогоплательщиков.