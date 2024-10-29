До Нового года или сразу после: когда лучше планировать отпуск
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Эксперт в сфере туризма Айдар Минишев рассказал, в какое время лучше планировать отпуск на новогодние праздники. По его словам, лучше это делать до или сразу после них, сообщает «ФедералПресс».
«Планировать отпуск на новогодние праздники можно до или сразу после них. Так можно продлить время отдыха почти на месяц», — отметил эксперт.
По мнению Минишева, более разумно планировать отпуск до начала нового года. В декабре больше рабочих дней, а стоимость одного рабочего дня ниже, чем в январе. К примеру, в январе 2025 года будет всего 17 рабочих дней, в то время как в декабре 2024 года их гораздо больше — 21, что приводит к повышению стоимости дня.
Кроме того, специалист подчеркнул, что отпуск можно оформить сразу после новогодних каникул. Если, например, отпуск начинается с 29 декабря, то 29 и 30 декабря будут считаться отпускными днями, а период с 31 декабря по 8 января — нет.
Минишев также напомнил, что бронирование на зимний сезон открывается уже в конце лета, что дает возможность заранее выбрать место для отдыха.