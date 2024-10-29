До Нового года или сразу после: когда лучше планировать отпуск

Эксперт Минишев: планировать отпуск на праздники можно до или сразу после них

Эксперт в сфере туризма Айдар Минишев рассказал, в какое время лучше планировать отпуск на новогодние праздники. По его словам, лучше это делать до или сразу после них, сообщает «ФедералПресс» .

«Планировать отпуск на новогодние праздники можно до или сразу после них. Так можно продлить время отдыха почти на месяц», — отметил эксперт.

По мнению Минишева, более разумно планировать отпуск до начала нового года. В декабре больше рабочих дней, а стоимость одного рабочего дня ниже, чем в январе. К примеру, в январе 2025 года будет всего 17 рабочих дней, в то время как в декабре 2024 года их гораздо больше — 21, что приводит к повышению стоимости дня.

Кроме того, специалист подчеркнул, что отпуск можно оформить сразу после новогодних каникул. Если, например, отпуск начинается с 29 декабря, то 29 и 30 декабря будут считаться отпускными днями, а период с 31 декабря по 8 января — нет.

Минишев также напомнил, что бронирование на зимний сезон открывается уже в конце лета, что дает возможность заранее выбрать место для отдыха.