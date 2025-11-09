сегодня в 07:09

До +8 поднимется температура в Московском регионе 9 ноября

В Москве и области 9 ноября дождей не ожидается. Температура составит плюс 6 — плюс 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики прогнозируют днем переменную облачность. Осадков не будет.

Ветер будет дуть западный. Его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление — 749 мм рт. ст.

Предстоящей ночью похолодает. Температура опустится до плюс 3 — плюс 5 градусов. Погода будет облачная с прояснениями. Осадков преимущественно не ожидается.

Ранее синоптики спрогнозировали, что к вечеру понедельника в Центральной России возможны первые заморозки. В некоторых регионах ожидается северный ветер и температура ниже нуля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.