В Центральной России ожидается похолодание и первые заморозки

В Центральном федеральном округе, включая Москву и Подмосковье, с воскресенья ожидается похолодание, усиление ветра и первые заморозки, сообщает MIR24.TV .

Первые признаки приближающейся зимы появились в Центральной России. Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что до субботы в регионе сохранится теплая погода с небольшими дождями и температурой днем +8…+10 градусов, ночью — +5…+6 градусов.

По словам метеоролога, такие показатели соответствуют климатической норме конца сентября и начала октября. Однако уже в воскресенье ожидается перемена: усилится ветер, пройдут дожди, а температура начнет понижаться. В воскресенье днем столбики термометров покажут +5…+7 градусов.

К вечеру понедельника возможны первые заморозки, температура может опуститься до 0…-2 градусов. Существенных изменений атмосферного давления не прогнозируется — оно останется немного выше нормы, на уровне 747–751 мм ртутного столба. В начале недели ветер сменит направление на северное.

«В понедельник-вторник следующей недели мы готовимся к генеральной репетиции зимы: с северным ветром и температурой немного ниже нуля», — подытожил Александр Шувалов.

