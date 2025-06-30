До 6 лет тюрьмы: в РФ ужесточили законы против мошенничества

В России в июле вступают в силу новые и более строгие законы о защите граждан от мошенничества: они предполагают от 6 и более лет заключения за использование чужих банковских карт и серьезные меры для мигрантов, сообщает «Царьград» .

Как уточнил в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин, уголовное наказание также введут для тех, кто с корыстными целями передает данные своих карт и счетов злоумышленникам.

Кроме того, с июля иностранцев обяжут подтверждать личность в салоне связи с помощью биометрии: без этой меры им не будут оказывать услуги. Информацию о прохождении дактилоскопической регистрации включат в реестр сведений о населении.

С 5 июля вступит в силу наказание за разглашение банковской тайны. Теперь за такое преступление могут вменить до 7 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.