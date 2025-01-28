До +6 градусов и плотный туман: какая погода ждет Московский регион во вторник

Днем 28 января в Москве и области будет от 4 до 6 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет, местами возможен туман. Ветер будет дуть юго-западный и южный от 3 до 8 м/с.

Ночью 29 января в столице и Подмосковье будет от 1 до 3 градусов тепла. Осадков не ожидается. Местами гололедица. Ветер южный 3-8 м/с.

Ранее метеоролог Михаил Леус говорил, что в Московском регионе установлены 3 новых рекорда тепла. Так, 27 января в столице воздух прогрелся до 5,6 градуса тепла.