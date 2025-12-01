До 3 градусов тепла будет в Московском регионе в первый день зимы
В первый день зимы в Москве и области ожидается от одного до трех градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем 1 декабря в Московском регионе будет облачно. Осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, от четырех до девяти метров в секунду.
Ночью в Москве и области будет от двух градусов мороза до нуля. Ожидается облачная погода. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, от трех до восьми градусов тепла.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, декабрь в Центральной России окажется весьма теплым. Метеорологическая зима может начаться во второй половине месяца.
