До 3 градусов мороза и ветер будут в Московском регионе 8 февраля

Гидрометцентр РФ: до 3 градусов мороза будет в Московском регионе 8 февраля

Днем 8 февраля в Москве и области ожидается от трех до одного градуса ниже нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В субботу днем в Московском регионе будет переменная облачность, без дождя и снега. Ветер переменных направлений от двух до семи метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от восьми до шести градусов мороза. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что зимой из-за перепадов температур растет количество трещин на зубной эмали.