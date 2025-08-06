До +27 градусов ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду будет жарко, температура прогнозируется плюс 25 — плюс 27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь.
Скорость северо-западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
В Подмосковье действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за угрозы наводнения. Может произойти затопление речных пойм, сооружений и дорог.