До +27 градусов ожидается в Московском регионе в среду

Общество

В Подмосковье и столице в среду будет жарко, температура прогнозируется плюс 25 — плюс 27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь.

Скорость северо-западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

В Подмосковье действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за угрозы наводнения. Может произойти затопление речных пойм, сооружений и дорог.