До 22 градусов тепла будет в Московском регионе днем 21 сентября

Днем 21 сентября в Москве и области ожидается от 20 до 22 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Днем в воскресенье в Московском регионе будет переменная облачность. Преимущественно осадков не ожидается. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от 14 до 16 градусов тепла. Будет переменная облачность. Преимущественно осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

