До 20 градусов тепла будет в Московском регионе 12 сентября

Днем 12 сентября в Москве и области ожидается от 18 до 20 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В пятницу днем в Московском регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от пяти до семи градусов тепла. 12 сентября будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер южный, от двух до семи метров в секунду.

Ранее в Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Видимость может ухудшиться до 200 метров. Предупреждение действует с 03:00 до 11:00 12 сентября.