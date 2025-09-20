До 18 градусов тепла будет в Московском регионе 20 сентября

Днем 20 сентября в Москве и области ожидается от 16 до 18 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

20 сентября днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. По области местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью 20 сентября в Москве и области будет от 11 до 13 градусов тепла. Ожидается переменная облачность. Преимущественно будет без осадков. Ветер западный, южный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин поделился, что к концу следующей недели в Московском регионе начнется осенняя погода. Уже 24 сентября будет от 11 до 13 градусов тепла. Ближе к концу следующей недели температура воздуха может упасть до 8-10 градусов.

